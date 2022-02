"L'Unione europea condanna fermamente la notizia del bombardamento di un asilo a Stanytsia Luhanska: l'attacco indiscriminato di infrastrutture civili è totalmente inaccettabile e rappresenta una chiara violazione del cessate il fuoco e degli accordi di Minsk". Così in una nota Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. "L'Ue chiede la fine immediata dell'escalation di violenza in corso e loda l'Ucraina per la sua continua moderazione", sottolinea.