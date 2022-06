“Al Parlamento Europeo la cosiddetta ‘maggioranza Ursula’ va in frantumi proprio di fronte a uno dei simboli di questa legislatura, il Green Deal. Un clamoroso fallimento consumatosi in aula, su quello che da sempre è un cavallo di battaglia di questa Ue, cominciato con la sonora bocciatura della riforma Ets e seguito dalla ritirata su altri provvedimenti chiave del Fit for 55. Una figuraccia per la Commissione europea e per la maggioranza che con arroganza e supponenza ha provato a calare dall’alto proposte senza efficacia nella tutela ambientale, che si tradurrebbero però in nuove tasse, obblighi e imposizioni a carico di imprese, lavoratori e famiglie. Serve meno ideologia, meno propaganda e più buonsenso e più concretezza. Questi voti servano da lezione anche a quelle forze che, anziché difendere i valori liberali, sono diventate ostaggio delle sinistre: il centrodestra che rincorre la sinistra trova sempre qualcuno più a sinistra di loro. Che, alla prima occasione buona, li punisce. Proprio come avvenuto oggi”.

Così in una nota gli europarlamentari Lega Marco Zanni (presidente gruppo ID) e Marco Campomenosi (capo delegazione Lega) commentano i risultati delle votazioni odierne al Parlamento Europeo.