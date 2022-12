"Voglio rivolgere un appello da Mosca, noi abbiamo vissuto una stagione di maccartismo culturale. Questa guerra tragica ha scaldato gli animi e ci sono stati momenti in cui si è immaginato che cultura e politica dovessero essere messi sullo stesso piano. La grande cultura russa non può essere cancellata, lo ha detto molto bene il nostro capo dello Stato, formulo l'auspicio che i nostri responsabili istituzionali continuino serenamente su questa strada". Così l'ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace, partecipando alla XV conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia.