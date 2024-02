"Rispetto alle politiche Ue la visione ideologica non ci appartiene, non appartiene né a Forza Italia né al Governo di centrodestra. Abbiamo sempre sostenuto la necessità di una transizione ecologica che deve essere sostenibile dal punto di vista economico: per l'automotive, per l'edilizia, per gli agricoltori, per le famiglie. Abbiamo sostenuto le nostre cause con posizione netta anche nei confronti dell'Ue. Questa Europa deve essere un'Europa di tutti i popoli, non di interessi di alcuni Paesi.

Le prese di posizione ideologiche non ci appartengono, appartengono alla sinistra. Gli agricoltori in piazza sono un segnale forte nei confronti dell'Europa, perché questo Governo ha dimostrato ascolto e vicinanza a tutta la filiera agroalimentare". Lo ha dichiarato l'On. Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia e responsabile del dipartimento lavoro del partito azzurro, ospite ad Aria Pulita su 7 Gold.