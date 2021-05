“Una missione in Sud Africa per comprendere da vicino le complesse dinamiche del Paese in cui vive la comunità italiana più numerosa del continente africano. Sono circa 40 mila gli italiani che vivono nel Paese, tra molte difficoltà legate soprattutto alla sicurezza; un territorio tanto affascinante quanto problematico, con costanti tensioni razziali. Messa alle spalle la terribile pagina storica dell’apartheid, a distanza di anni ancora questo Paese fatica a trovare una vera e propria pace sociale. Soltanto l'anno scorso sono stati registrati 25 mila omicidi, tra questi numerosi sono agricoltori bianchi che subiscono rapine e torture nelle loro abitazioni. Grazie all’ambasciatore italiano Cuculi e all’ambasciatrice Ue Kionka, ai rappresentanti delle organizzazioni che operano sul territorio e agli agricoltori, abbiamo avuto testimonianza diretta delle difficoltà che ancora sussistono in questa realtà lacerata dalla crisi e dalle differenze sociali. Un approfondimento costruttivo e istruttivo, di cui faremo tesoro in futuro nei lavori nelle commissioni al Parlamento Europeo, per analizzare meglio le diverse dinamiche geopolitiche interne al continente africano, affinché anche l’Europa possa fare la sua parte per garantire ordine, sicurezza e stabilità”.

Così in una nota le europarlamentari della Lega Susanna Ceccardi, Silvia Sardone e Stefania Zambelli, in missione in Sud Africa in rappresentanza del gruppo ID al Parlamento Europeo.