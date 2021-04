I casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore superano quota 893.000: lo rileva il conteggio della Afp, sottolineando che si tratta di un record. Pesa su questi numeri la situazione dell'India che oggi ha registrato 346.786 nuovi positivi, che si sommano ai 333 mila di ieri e portano nel giro degli ultimi tre giorni il Paese a sfiorare il milione di contagi. In una settimana, nel mondo si registrano 5,5 milioni di casi, di cui quasi 2 milioni in India. Gli altri paesi che attualmente riportano il maggior numero di nuove infezioni sono gli Stati Uniti (490.000 casi in una settimana), il Brasile (459.000) e la Turchia (404.000).