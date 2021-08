Gli Stati Uniti non escludono possibili sanzioni in caso di mancato rispetto da parte dei talebani dei diritti umani, in particolar modo quelli delle donne. Lo annuncia Jake Sullivan nel corso di un incontro alla Casa Bianca. "Illustreremo direttamente ai talebani quali saranno costi o incentivi per i loro comportamenti", riferisce il consigliere per la sicurezza nazionale.