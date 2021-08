Dal Consiglio di Sicurezza Onu, tenutosi per affrontare la vicenda afghana, è emerso un parere positivo su una risoluzione in cui si chiede la protezione dei civili e dell'aeroporto di Kabul. I voti a favore sono stati 13 mentre gli astenuti due (Russia e Cina). Inoltre si riafferma "l'importanza di sostenere i diritti umani" e si richiede il rafforzamento degli sforzi per garantire assistenza umanitaria.