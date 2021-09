La questione afghana sarà al centro del dibattito del vertice straordinario G20 che si terrà il prossimo 12 ottobre. Ad annunciarlo è il presidente Mario Draghi, evidenziando la necessità di non innescare "una catastrofe umanitaria che sta per dilagare perché il Paese non ha il sostegno del resto del mondo" per cui "è dovere dei Paesi più ricchi fare qualcosa, bisogna salvare vite umane".

Pertanto, continua il premier, la comunità internazionale dovrà agire "per evitare che l'Afghanistan torni a essere il nido del terrorismo internazionale". Ciò sarà possibile grazie a una collaborazione intensa che possa prevenire il "diffondersi del terrorismo in Europa, ma anche nei Paesi circostanti che sono completamente coinvolti nella crisi afgana, e che avranno voce in capitolo".