Per l'Italia è "molto improbabile" il riconoscimento del governo talebano in Afghanistan. Lo assicura il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in missione diplomatica in Qatar. "Riconoscimento molto improbabile, non credo che ci sarà", ha dichiarato, sottolineando che esistono "tanti interrogativi, in alcune province assistiamo al degenerare della situazione". Pertanto, specifica, la linea da seguire è la convocazione di "un G20 straordinario" al fine di evitare che proprio l'Afghanistan "diventi una comfort zone dei terroristi".