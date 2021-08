"Ben venga il G7 convocato per martedì" seppur con il presidente del Consiglio Mario Draghi si lavora alla convocazione di "un G20 straordinario, che vede al tavolo attori come Russia e Cina, Paesi come l'India, i quali rappresentano un punto cruciale della strategia complessiva rispetto all'Afghanistan". Lo ha dichiarato Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, al Meeting di Cl di Rimini, a proposito della questione afghana.