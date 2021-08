Aprire un dialogo coi talebani per risolvere la situazione in Afghanistan: questo è il pensiero di Alessandro Di Battista, che appoggia quindi la linea dettata dal neo leader pentastellato Conte. In un intervento su TPI Di Battista afferma quindi: "A loro di essere riconosciuti importa poco o nulla. Sono i vincitori della guerra in Afghanistan e se si vuole avere un minimo di influenza su una terra strategica o se, banalmente, si vuole dar seguito alle dichiarazioni contrite e mettere in piedi corridoi umanitari per migliaia di profughi, bisogna parlare con loro. Punto"