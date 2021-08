Usare le armi per risolvere la questione afghana è stata fallimentare. Ne è convinto Giuseppe Conte che si espresso sulla delicata vicenda che in questi giorni sta destando non poche preoccupazioni. "Adesso è prioritario che l'Europa e l'intera comunità internazionale si facciano promotrici di corridoi umanitari per salvaguardare la vita di chi è in pericolo - sottolinea il leader del M5S -. Al contempo è assolutamente necessario che tutta la comunità internazionale esprima una compatta pressione sui talebani".