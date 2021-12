“Denunciare la ferocia e la violenza dei Talebani è un obbligo politico oltre che morale. Per questo motivo chiedo anche all’Italia di apporre la propria firma alla Dichiarazione congiunta sulle denunce di uccisioni sommarie e sparizioni forzate in Afghanistan, che condanna con forza le notizie relative alla sorte di ex membri delle forze di sicurezza afghane, sottoscritta da Stati Uniti, Unione Europea e altri Stati membri, tra cui Francia, Germania e Spagna. Il testo congiunto smaschera ufficialmente una delle tante fandonie dei Talebani, i quali avevano promesso l'amnistia per gli ex membri delle forze di sicurezza afgane e gli ex funzionari del governo. E’ importante per il nostro Paese essere determinato difronte a queste gravi violazioni dei diritti umani, affinché il popolo afghano non rimanga solo e l’occhio dell’intera comunità internazionale rimanga vigile sulle atrocità commesse dai Talebani.”

Così Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente della commissione Affari Esteri, della sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa e della delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della Nato.