Il presidente degli Usa, Joe Biden, è tornato a parlare della vicenda afghana dopo le numerose critiche ricevute sulla gestione americana. La missione di evacuazione da Kabul, sottolinea il titolare della Casa Bianca, "è una delle più difficili della storia" e si palesa un'incertezza di fondo "sull'esito finale". Nonostante le difficoltà, ribadisce, "gli Stati Uniti rispetteranno i loro impegni". E aggiunge: "Qualsiasi attacco alle operazioni di evacuazione all'aeroporto di Kabul avrà una risposta immediata".

Per quanto riguarda l'operazione di evacuazione il numero uno statunitense precisa: "Faremo tutto quello che possiamo per dare una evacuazione sicura agli americani e agli afghani che sono in pericolo perché hanno collaborato con le forze estere. Vi garantisco che mobiliterà tutte le risorse necessarie. Siamo in costante contatto con i talebani, per garantire la sicurezza degli americani e dei civili".