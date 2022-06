A Madrid, il 29 e 30 giugno prossimi si terrà il vertice della Nato. Secondo alcune fonti, vi sarà il via libera da parte dell'Alleanza a un massiccio aumento delle truppe a disposizione del comando supremo - si parla del 600% in più - e a un nuovo modulo d'inquadramento delle forze. Modifiche che investiranno i cinque “territori” militari: terra, mare, aria, spazio e cyber. Dai 40mila uomini attualmente sotto l'egida della Nato si passerà a circa 240mila, secondo le promesse già concordate tra i Paesi. Un computo che può ancora salire con le decisioni Usa. Sarà rinforzato tutto il fianco Est, dal Baltico al Mar Nero e gli equipaggiamenti - mezzi militari, munizioni, fureria, sistemi di difesa aerea - saranno "pre-posizionati" in punti strategici. La parola d'ordine è "flessibilità", e si punta ad abbandonare la strategia tripwire - ovvero lasciar avanzare inizialmente il nemico per poi contrattaccare - per puntare sulla "deterrenza attiva": difendere sin dall'inizio "ogni centimetro" di suolo alleato.