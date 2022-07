Abbiamo cominciato con la festa del 1 maggio a Piazza San Giovanni a Roma, 300.000 le presenze senza nessun tipo di restrizione.

Fino ad oggi, sono passati solo 60 giorni e nelle maggiori piazze italiane si sono alternati concerti musicali, spettacoli teatrali, manifestazioni di ogni genere senza il minimo controllo, senza nessuna precauzione, senza la preoccupazione per quelle varianti Covid che ci avevano tenuti in Smart Working per due anni.

Si è passati dalle regole rigidissime, pena sanzioni dissacranti ad un libera tutti ingiustificato.

Ingiustificato se guardiamo solo alla salute, giustificato se pensiamo di rimettere in moto una macchina che praticamente si è fermata dal 2020.

Oggi guardiamo stupiti i dati che i telegiornali ci propinano.

Sono dati in risalita, ovviamente.

Sono risaliti i positivi, sono risaliti i ricoverati in terapia intensiva, sono risaliti anche i decessi.

Ma veramente tutto questo stupisce chi è al governo?

O gli avvertimenti sono solo l’anticamera di una nuova chiusura prevista come dicono tanti per ottobre?

Un po' come è successo per il prezzo della benzina. A Maggio tutti allarmati dalla benzina sopra i 2 euro tanto che il governo ha dovuto far finta di fare qualcosa per venire incontro agli italiani, fino a quando distratti dal caldo, dal tour di Vasco Rossi e dalle manifestazioni Lgbt ce ne siamo dimenticati e oggi quasi ringraziamo quando la benzina è di poco al di sotto dei due euro.

Siamo un popolo che si abitua a tutto e questa è l’ennesima dimostrazione.

Ci siamo abituati talmente bene che anche quelli che a Natale davanti al panettone erano scettici nello stringere la mano al vicino di tavolo se non vaccinato, oggi anche se contagiati si limitano a fare il tampone fai da te senza la ben minima preoccupazione di rimanere in casa.

E’ un fenomeno sociologico l’italiano che urla preoccupato fino a quando i 40 gradi dell’estate gli fanno dimenticare tutto.

I vaccini e le lunghe file per fare un tampone sono solo ricordi lontani. Speriamo.