Questa premessa è d’obbligo poiché siamo aperti a qualsiasi smentita o ci auguriamo una riposta che possa essere utile ai nostri lettori.

Oggi parliamo di Atac, Cotral , Astral e Regione Lazio.

Il 1 luglio 2022 è finita l’era Atac nella gestione del servizio ferroviario della Roma Lido. Il treno che per intenderci collega Ostia con la stazione di Porta San Paolo, è passato a Cotral. A darne notizia è stata proprio l’azienda di trasporto pubblico della capitale. Il gestore dell’infrastruttura , quindi anche della stazioni, è la società Astral gestita dalla Regione Lazio cosi come la Cotral. Per ora e fino al 31 dicembre saranno garantiti i servizi senza nessuna modifica tanto che sul sito www.cotralspa.it è possibile reperire gli orari programmati delle corse della linea ferroviaria.

La linea in questione collega i due municipi di Roma senza toccare altri comuni, quindi per intenderci è come prendere un mezzo pubblico per andare da un quartiere all’altro della capitale. Ora la domanda che molti utenti, in vista anche della riapertura delle scuole, si stanno facendo è se cambiando gestore l’abbonamento annuo o il biglietto giornaliero di cui sono in possesso sia ancora valido per la tratta Roma Lido o ci sarà la necessità di acquistare un nuovo ticket.

Noi di Poiticanews abbiamo cercato di capire per dare risposta a quanti ci hanno segnalato quella che sembrerebbe un’anomalia nel caso in cui ci sia bisogno di un doppio ticket, ma ancora dalla Regione Lazio non ci è giunta risposta, mentre l’ufficio stampa di Atac ci informa che ad oggi non è cambiato nulla e che se qualcosa cambierà gli utenti saranno i primi a saperlo ma che comunque sarà unicamente una scelta della Regione Lazio

Rimaniamo in attesa di un eventuale chiarimento, che siamo certi arriverà, dagli uffici del presidente Zingaretti

di Susanna Marcellini