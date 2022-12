Dai social l’ultimo addio della figlia Martina “ Ti organizzo il funerale che volevi tu. Laico e festoso. Con tanta gente , buon cibo e buon vino, Certo che potevi restare ancora un po’… Per fortuna siamo riusciti a dirci “ti voglio bene”.

Cosi è stato…

Divisivo fino alla fine tra chi lo ha amato (tanti) e chi anche dopo la sua morte è riuscito a trovare parole inoportune (alcuni) , ma lui avrebbe sorriso.

Si sono svolte ieri a Roma nel cimitero del Verano le esequie di Mario Sconcerti, dopo la Camera ardente presso la sala Protomoteca del Campidoglio. Il giornalista toscano e nostro stimato collega per tanti anni è scomparso sabato a 74 anni. Tutto il mondo del calcio si è stretto attorno alla sua famiglia e ha voluto omaggiarlo per l'ultima volta.

Al funerale erano presenti tanti giornalisti, volti noti e qualche ex calciatore, come Roberto Rambaudi, Davide Moscardelli e Fernando Orsi.

Sono intervenuti, tra gli altri, l’ex Sindaco di Roma Walter Veltroni, il ds della Fiorentina Daniele Pradè e tanti giornalisti di Sky, Corriere della Sera e Repubblica. Da Firenze anche il direttore di Tuttomercatoweb, Niccolo Ceccarini è voluto essere presente in rappresentanza dell’editore e amico di Sconcerti, Andrea Pasquinucci. Mario Sconcerti ormai da cinque anni era anche il mentore dei ragazzi di Tmwradio.

Sconcerti verrà insignito, alla memoria, del titolo di direttore tecnico a Coverciano, come è successo solo per altri due giornalisti nella storia: Vittorio Pozzo e Giorgio Tosatti. Ivan Zazzaroni e il Corriere dello Sport hanno fatto questa proposta direttamente al presidente della Figc Gravina che ha assicurato che verrà accolta il più presto possibile. Mario Sconcerti così riceverà ciò che merita: ovvero un posto accanto ai grandi studiosi del mondo del pallone e ai più grandi allenatori di tutti i tempi.

Fare un copia e incolla della carriera di Mario Sconcerti ci sembra scontato e quasi inopportuno, lasciatemi sottolineare però la sua grande lealtà, la sua schiettezza, la sua immane dolcezza che forse è passata inosservata ad alcuni. Tante, tantissime le lacrime e le parole di stima per una grande penna e un grande uomo, arrivate dall’ambiente sportivo e non solo.

Io, noi di Politicanews lo vorremmo ricordare con una frase che ripeteva spesso ai giovani che chiedevano il suo aiuto “siate curiosi, andate oltre l’ovvio, non tutto quello che vi viene proposto è come sembra”

di Susanna Marcellini