Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Davide Zanichelli, esponente quota M5S.

Come giudica il FIR? Qual è il suo punto di vista?

"Il Fondo di indennizzo dei Risparmiatori (FIR) va prorogato urgentemente oltre il 31 luglio, come richiesto oggi stesso dalle associazioni e dai gruppi intervenuti durante le audizioni in commissione d'inchiesta sul sistema bancario".

Pertanto come bisogna agire?

"Fra meno di un mese scadrà il mandato della commissione tecnica, deputata a valutare le domande di rimborso, ma il Fondo contiene ancora centinaia di milioni di euro e devono essere necessariamente sbloccate le numerose richieste inevase e le integrazioni derivanti da meri errori materiali”.

Che cosa ne pensa delle associazioni?

“Un altro rilievo non secondario delle associazioni riguarda la necessità di una maggiore trasparenza sulla gestione del FIR, a partire dai costi operativi che ammontano a diversi milioni di euro e dai criteri di evasione delle pratiche”.

Qual è deve essere l'obiettivo sul lungo termine?

“In generale, occorre dare tempo al Fondo di raggiungere tutti gli obiettivi per cui è nato durante il governo Conte I, chiudendo al meglio un percorso senz’altro tortuoso ma finora tutto sommato positivo, se pensiamo che si era partiti dal cosiddetto 'fondo Baretta’, del tutto inadeguato. Avevamo promesso di fare giustizia per i risparmiatori traditi e intendiamo portare la nostra parola fino in fondo".