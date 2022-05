Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Stefania Zambelli, esponente quota Lega.

Come giudica il lockdown a Shanghai?

"Da marzo le misure anti Covid del governo cinese a Shanghai sono diventate sempre più rigide e severe".

Pertanto?

"Il durissimo lockdown imposto ai cittadini sarebbe dovuto finire lo scorso 5 aprile, ma le autorità lo hanno prolungato per un tempo indefinito".

Cosa comporta ciò?

"Questa situazione potrebbe avere enormi conseguenze sulla supply-chain mondiale, dato che Shanghai è uno dei principali porti commerciali al mondo".

Teme "blocchi" in altre città della Cina?

"Anche nella città Pechino la situazione si fa preoccupante, con test di massa in tutta la città e rischio di nuovi lockdown".

Procederete pertanto con un'indagine in Parlamento?

"Alla luce di questi dati abbiamo presentato un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere se stia monitorando quanto sta accadendo in Cina e come intenda agire per arginare le conseguenze negative che queste chiusure avranno sul commercio marittimo mondiale".