Riguardo all'operato del Governo Draghi, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Simona Vietina, esponente quota Coraggio Italia.

Come giudica, sin qui, l'operato del Governo Draghi?

"Credo che Draghi abbia rappresentato per il Paese un’ancora di salvezza in una tempesta che il Governo Conte non sarebbe stato in grado di gestire".

Per quali ragioni?

"Autorevolezza, rigore e capacità decisionale hanno caratterizzato questo primo anno dell’Esecutivo, caratteristiche che non posso che apprezzare".

E' stata pertanto favorevole alla sua permanenza a Chigi a discapito del Quirinale?

"Personalmente, come ho già più volte affermato anche durante l’elezione del Presidente della Repubblica, ho sempre creduto che Draghi dovesse rimanere alla presidenza del consiglio e che anzi, le forze politiche dovrebbero fare di tutto per riconfermarlo anche dopo la scadenza del mandato nel 2023: credo sia la persona giusta per guidare il Paese fino all'effettivo utilizzo dei fondi europei".

La convince la posizione del premier rispetto alla questione Ucraina?

"Assolutamente sì, senza ombra di dubbio".