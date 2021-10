Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Simona Vietina, esponente quota Coraggio Italia.

Come giudica l'esito dei ballottaggi?

"Credo che un’astensione del 50% e oltre dovrebbe fare ripensare i protagonisti della politica odierna: le persone non si sono, evidentemente, sentite rappresentate dai candidati e dagli schieramenti. Le forze in gioco non hanno saputo veicolare nei votanti una visione di futuro possibile: in questo modo l’orizzonte dei cittadini si ferma ai problemi e non vede nei propri potenziali rappresentanti una possibile soluzione. Alle forze in campo gli elettori hanno imputato scarsa concretezza, mancanza di moderazione e di capacità di governo: in sostanza è mancato il centro vero, quello che sa e può governare, quello moderato, liberale, europeista, atlantista e cattolico che Coraggio Italia incarna appieno. Senza questa presenza chiara e identitaria ha vinto l’astensionismo, ha vinto quel malessere generalizzato che crea una distanza sempre più ampia fra cittadini e politica e che non permette ai cittadini che rifuggono gli estremi dell’arco parlamentare (e sono la maggioranza) di sentirsi rappresentati. Credo che, in particolare il centrodestra, debba ripartire con convinzione e decisione dal centro. Noi di Coraggio Italia siamo pronti a fare la nostra parte".