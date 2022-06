Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Isabella Tovaglieri, esponente quota Lega.

Come commenta la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici?

"La direttiva sulla prestazione energetica degli edifici deve essere rivista per non compromettere il rilancio dell’edilizia europea e della sua filiera, che hanno sofferto molto per pandemia, crisi delle materie prime e per gli effetti della guerra".

Cosa chiedete all'Ue, peculiarmente?

"Chiediamo all’Ue un rinvio di 3-5 anni delle scadenze per gli standard energetici dei nuovi edifici e per il miglioramento di quelli esistenti, con l’obiettivo di dare alle imprese e ai proprietari un tempo congruo per adattare il patrimonio edilizio".

Cosa ne pensa dell'operato della Commissione europea?

"La Commissione europea deve tenere conto anche del patrimonio edilizio esistente, spesso molto inefficiente in termini energetici, e delle piccole e medie imprese che operano nel settore costruzioni, che in questa fase difficile non possono sostenere nuovi oneri burocratici o costi vivi".

Come si può procedere in tal senso?

"Se vogliamo veramente decarbonizzare gli edifici sostenendo il settore edilizio abbiamo bisogno di una normativa che offra scadenze temporali gestibili e in linea col mercato...".

Operando in quale maniera, concretamente?

"Evitando di imporre oneri o di centralizzare quando non necessario, sia capace di dare un quadro legislativo chiaro e non vada a impattare, con costi extra, su famiglie e imprese già in difficoltà".