Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Michele Seno, esponente quota Articolo Uno.

Come commenta il dibattito Draghi-regioni?

"Draghi sta dimostrando che non è semplice la politica nazionale e innumerevoli sono le mediazioni necessaire per governare. Alle Regioni o decide di imporsi o farà cadere i suoi limiti sui ministri. Gode a riguarda di una stampa fedele che ha spazzato via in poche settimane Conte con i suoi altissimi gradimenti".

Come mai, tuttavia, a fine giornata il numero di vaccinazioni è sempre troppo esiguo?

"La questione non è chiara e credo che le Procure dovrebbero avere sufficienti informazioni per procedere. La loro inerzia è inspiegabile".

Come commenta la promozione di Conte a leader del M5S?

"Auspico che Conte sappia dimostrare di possedere anche capacità politiche. Ne gioverebbe l'equilibrio politico".