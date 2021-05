Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Augusto Sartori, esponente quota Fratelli d'Italia.

Come commenta la discussione sul Recovery Plan?

"Il mio commento è molto negativo perchè le forze politiche di governo danno la sensazione più di volersi spartire una torta, privilegiando ciascuna le lobby che le sostengono elettoralmente e magari le finanziano, piuttosto che guardare agli interessi reali di tutti gli Italiani".

Come giudica, sin qui, l'operato di Speranza?

"In maniera assolutamente insufficiente. Non a caso, come Fratelli d'Italia, abbiamo presentato in Parlamento una mozione di sfiducia contro il Ministro della salute Roberto Speranza a causa della sua incompetenza che ha creato tanti problemi, ad esempio al mondo della ristorazione, e molti ritardi sotto il profilo della lotta al Covid 19. Spiace che le altre forze del centrodestra, Lega e Forza Italia, non abbiano votato la nostra richiesta di dimissioni di questo ministro figlio della cultura ideologica più triste della sinistra, a testimonianza che in questa momento l'unica vera forza di opposizione "patriottica" a questo governo è il partito di Giorgia Meloni".

L'Italia si tinge di giallo: teme ripercussioni sui contagi, a causa delle riaperture?

"Sono convito che le attuali riaperture, se ben gestite da tutti, non porteranno ad ulteriori restrizioni, anzi il contrario. Credo, e spero, che presto si potrà uscire da questa idiozia del "coprifuoco", per i nostri concittadini e per le tante attività commerciali, considerando il fatto che questo virus maledetto non ha predilezione per gli orari notturni".