Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Augusto Sartori, esponente quota Fratelli d'Italia.

Come giudica, sin qui, l'operato del generale Figliuolo?

"Fin dall'inizio, come detto anche da Giorgia Meloni, avevamo giudicato positivamente questo cambio in un ruolo così importante qual'è la gestione del piano vaccinale. Tra il non certo rimpianto Domenico Arcuri e il generale Francesco Paolo Figliuolo le differenze di stile e di efficienza sono evidenti, a tutto favore di quest'ultimo. A dimostrazione, ancore una volta, che le nostre Forze Armate sono una grande e irrinunciabile risorsa per il paese, specialmente nei gravi momenti d'emergenza come quello che stiamo vivendo".

Quali aspettative nutrite in ottica elezioni amministrative?

"Per le prossime elezioni amministrative prevedo un grande successo elettorale di Fratelli d'Italia e più in generale della coalizione del centro-destra. Certo, in alcune importanti città come Milano e Roma si stenta ancora a trovare un candidato sindaco che metta d'accordo tutte le forze politiche della coalizione, ma sono fiducioso che ben presto si arriverà ad una scelta condivisa, affidabile e vincente. Le elezioni amministrative saranno, poi, solo il preludio di una travolgente vittoria elettorale alle prossime elezioni politiche, dove Fratelli d'Italia avrà un ruolo certamente decisivo. Naturalmente affermando queste cose incrocio le dita, ma penso che gli Italiani sicuramente vorranno premiare la nostra coerente e lungimirante azione politica".