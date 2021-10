Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Augusto Sartori, esponente quota FDI.

Come giudica l'esito del voto amministrativo?

"Questo voto amministrativo, molto difficile per il centro-destra a causa delle scelte "complicate" e tardive dei candidati a Sindaco nelle grandi città, ad esempio Milano, ha diversi importanti aspetti: la riconferma del centro-sinistra, talvolta in termini perentori, nelle città in cui comunque già governava; la sostanziale scomparsa del movimento 5 stelle; ma soprattutto, dal mio punto di vista "interssato", Fratelli d'Italia primo partito del centro-destra, cosa inimmaginabile pochi mesi orsono. Obbiettivamente il risultato della nostra coalizione non è stato entusiasmante, ma proprio da questa prevedibile battuta d'arresto bisogna ripartire, con nuove proposte e idee vicine ai bisogni degli Italiani, per vincere "con distacco" le prossime elezioni nazionali. Senza dimenticare che una vittoria al ballottaggio a Roma e/o a Torino ribalterebbe, non di poco, il giudizio complessivo su questa tornata elettorale".