In esclusiva ai microfoni di Politicanews.it, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ha affrontato diversi argomenti:

Partiamo dai vaccini: un cambio di passo c'è stato e si vede nell'accelerazione delle somministrazioni, anche se alcune regioni vanno a velocità differente, in minima parte, è soddisfatta del lavoro di Figliuolo?

Il generale Figliuolo ha impresso una vera e propria svolta alla campagna vaccinale. Abbiamo dimostrato che l’obiettivo dei 500 mila vaccini al giorno era non solo possibile ma addirittura superabile. Con la riscrittura del piano c’è finalmente organizzazione ed efficienza anche dal punto di vista logistico nelle somministrazioni. Al di là di alcune distinzioni tra singole realtà, nel complesso le vaccinazioni procedono in modo spedito e questo ha dato un contributo enorme per le riaperture.



Lei è stata promotrice dell'obbligo vaccini per il personale sanitario, qual è la sua considerazione oggi per aver toccato questo tema?

Nonostante le minacce ricevute, sono fiera di aver posto l’accento su una questione di enorme importanza come ha riconosciuto anche il governo che ha inserito questa norma in un decreto proprio per velocizzarne l’entrata in vigore. E’ l’affermazione della scienza sulle assurde teorie no vax, la rivincita della razionalità su un’ideologia assurda che ha trovato purtroppo spazio anche in Parlamento.

Negli ultimi giorni migliaia di persone hanno manifestato pro ddl Zan. Facciamo chiarezza: i partiti che dicono “No” a questa legge, perchè si oppongono? Quali i sono i temi discordanti?

Nessuno dice ‘no’ a una legge contro l’omofobia o contro le altre forme di discriminazione, tutt’altro. Io sono la prima firmataria di una proposta che inasprisce di un terzo le pene per chi commette reati in nome di discriminazioni dovute al sesso, l’etnia, la religione o la disabilità. E’ il testo Zan che presenta diverse criticità perché introduce un reato di opinione e lascia troppa discrezionalità al giudice nel verificarne l’esistenza. Inoltre, vuole sostituire la scuola alla famiglia su un tema delicato come quella della sessualità e questo è un punto su cui, da legislatore e da mamma, non posso proprio essere d’accordo. La famiglia è la prima agenzia educativa e deve poter scegliere tempi e modi con cui affrontare con i figli questi argomenti.

Su omofobia e discriminazioni ci sono già delle leggi che puniscono chi usa violenze, queste vanno bene o magari occorre adattarle ai nostri tempi?

Le discriminazioni si sostanziano con reati già esistenti, come la violenza, le aggressioni, le percosse e così via. Non serve quindi introdurre nuovi reati, ma è importante contrastare questi fenomeni inasprendo le pene, proprio come prevede la proposta a mia prima firma.

La Corte europea ha chiesto delucidazioni sul processo a Silvio Berlusconi, è la stessa Europa che chiede però all'Italia la riforma della Giustizia in tempi brevi...

Noi, come il presidente Berlusconi, non abbiamo mai avuto dubbi che quel processo non sia stato un processo equo, che vi sia stata un’azione politico giudiziaria finalizzata non a fare giustizia, ma eliminare l’ultimo presidente del consiglio eletto dal popolo italiano, un leader popolarissimo e apprezzato, che oggi, forse poteva già essere presidente della Repubblica. Certamente questo intervento della Corte va nella direzione di ristabilire la verità. questa vicenda, ma, come ricorda, tutte tutti i documenti europei, ricordano l’urgenza di riformare la giustizia italiana, che non è più da tempo una giustizia giusta ed equilibrata, che non consente di essere processati in tempi certi e non è in grado di assicurare alla giustizia i colpevoli.

Elezioni a Milano: dopo la rinuncia di Albertini, quali novità per il candidato del centrodestra?

Abbiamo lavorato proficuamente al tavolo dei responsabili degli enti locali dei partiti e abbiamo già trovato l’accordo su quattro quinti delle città Che andranno al voto in autunno. Avremo candidati fortissimi, espressione dei partiti, ma anche della società civile, del mondo delle imprese delle associazioni. Lunedì pomeriggio si tornerà riunire dopo tanto tempo il tavolo dei leader: è quella la sede in cui si tornerà a discutere delle città metropolitane. Gabriele Albertini sarebbe stato un ottimo candidato, ma rispettiamo la sua scelta. Troveremo A Milano come nelle altre città candidati in grado non solo di vincere, ma anche di governare bene, portando finalmente buona amministrazione in città che avrebbero meritato di meglio di quanto hanno avuto in questi anni.