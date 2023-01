Professore di Intermediazione Finanziaria e legislazione antiriciclaggio presso Università di Bologna, è stato Consigliere per la Cybersecurity del sottosegretario della Difesa del governo Draghi. Stiamo parlando dell'illustra professor. Ranieri Razzante, che abbiamo contattato in esclusiva.

Matteo Messina Denaro ha modernizzato il concetto di mafia, passando dalla fase stragista a quella del monopolio degli appalti. Dalle armi al controllo finanziario silenzioso. Come è avvenuto questo passaggio di consegne?

"Messina Denaro faceva l'imprenditore mafioso, anche se occulto. Pur se ascrivibile all'ala stragista di Cosa Nostra, aveva la gestione, indiretta, di svariate attività economiche in Sicilia, Italia e nel mondo intero. Una potenza economica ereditata da Riina, di cui era l'allievo prediletto. Indubbiamente ha al suo attivo una serie di collaboratori, colletti bianchi dell'imprenditoria e della politica locale che hanno favorito l'intestazione fittizia di beni e il riciclaggio dei beni e denaro rivenienti dalle sue attività illecite. Adesso questi passaggi andranno ricostruiti, per fermare anche la parte "economica" dell'attività mafiosa che egli aveva messo in piedi".

Con la cattura di Messina Denaro si può parlare di una nuova fase nella lotta alla mafia? Quali sfide attendono l'Italia all'orizzonte in questa lotta molto ardua?

"Si apre certamente la nuova fase, già peraltro in corso, della lotta economica alle mafie. Non va abbandonata l'attività, in cui l'Italia primeggia, di rintracciamento dei capitali illeciti e di intelligence economico-finanziaria. La fase della penetrazione nell'economia legale è già avanzatissima, e ci lavoriamo, come Paese, quotidianamente. Il pregio dei nostri servizi di contrasto (Forze di Polizia, Magistratura, Autorità amministrative, cui deve andare sempre, senza se e senza ma, il nostro affettuoso ringraziamento) è quello di avere tecnicalità operative di livello elevatissimo, che sapranno senz'altro affrontare ancora quella che non è affatto una "nuova fase", ma una versione "4.0" di Cosa Nostra che non si potrà fermare con la cattura del super latitante".