Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Leonardo Palmisano, esponente quota Pd.

Come giudica il dibattito relativo al blocco dei licenziamenti?

"Il dibattito è rivelatorio della fragilità del sistema Italia. Lo sblocco dei licenziamenti in assenza di piani di indirizzo industriale asseconderebbero la già robusta espulsione della manifattura italiana dai mercati globali. In parole povere, se non sappiamo dove andare, licenziare è solo un’accelerazione della chiusura di interi settori".

Quali aspettative nutrite in ottica amministrative?

"Sulle amministrative penso che la partita in ballo è il bipolarismo italiano. Da un lato l’eventuale federazione delle destre, dall’altro il pd con i nuovi cinque stelle. Se una delle due alleanze non si fa già al primo turno, come penso che avverrà a sinistra, le destre potrebbero portare l’Italia al voto nel 2022 dentro un quadro fintamente bipolare che le avvantaggerebbe".