Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Simone Oggionni, esponente quota Articolo Uno.

Come giudica la possibile estensione del Green Pass in ulteriori ambiti?

"Ogni misura finalizzata a rafforzare la campagna vaccinale è importante, meritevole e necessaria. L’estensione progressiva e mirata del green pass potrebbe essere senz’altro un passo decisivo in questa direzione. Lo dimostrano, in maniera inequivocabile, i numeri di questi mesi. Mi pare che il governo si stia muovendo bene, con un approccio molto efficace, equilibrato e soprattutto pragmatico. Dico pragmatico perché fa i conti sia con la condizione politica nella quale siamo, e dunque con l’opinione delle forze che compongono la maggioranza e siedono in Parlamento, sia con l’urgenza principale che stiamo fronteggiando: e cioè la necessità di difendere con ogni strumento possibile il diritto alla salute di tutti frenando la diffusione del virus. Le obiezioni che leggo allo strumento green pass mi paiono deboli e francamente poco argomentate. Soltanto spingendo il più in avanti possibile la campagna vaccinale è possibile riprendere attività e socialità su vasta scala".

Quali aspettative nutrite in ottica amministrative?

"Come Articolo Uno siamo impegnati in tutta Italia all’interno di coalizioni di centro-sinistra per affermare le ragioni del buon governo territoriale e per fermare e frenare una destra che a noi pare pericolosa. Le sensazioni sono buone: siamo convinti che ci sia nel Paese una diffusa volontà di uscire dalle difficoltà che stiamo attraversando rafforzando la coesione e la solidarietà sociale e impedendo risposte dettate dall’egoismo e dalla paura. Certo, ci sono realtà locali più avanzate e altre nelle quali siamo più in difficoltà. Per esempio, penso che sarebbe stato meglio consolidare in tutta Italia, in maniera omogenea, un’alleanza tra sinistra, Pd e Movimento Cinque Stelle. L’unità ovunque ci avrebbe dato ancora più spinta e credibilità. Ricordiamocelo al secondo turno. Penso in ogni caso che ci siano le condizioni per crescere e per essere utili, governando, alla nostra gente e alle nostre comunità locali".