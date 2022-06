Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Raffaele Nevi, esponente quota Forza Italia.

Su cosa vertono gli emendamenti recentemente presentati da lei?

"Ho appena presentato due emendamenti, a nome di Forza Italia, al DL Aiuti ed Energia per sostenere le imprese che si occupano di pesca e acquacoltura, fortemente colpite dagli effetti del caro carburanti causato dalle tensioni internazionali ed in particolar modo dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante".

Qual è il suo punto di vista rispetto a ciò?

"Questo infatti si trova ad impattare pesantemente sui bilanci delle imprese, dove la voce "carburante" che prima incideva per il 40 per cento, ora supera il 70 per cento. Per quanto concerne l'articolo 3 del decreto, come Forza Italia abbiamo chiesto di integrarlo prevedendo che il contributo per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese della pesca professionale sia riconosciuto anche per gli acquisti effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, quindi non solo per il primo trimestre come previsto fin ora".

Su cosa verte il primo emendamento?

"Nell'emendamento presentato è stato altresì chiesto che lo stesso contributo sia esteso alle cooperative di servizi alla pesca che gestiscono impianti di distribuzione di prodotti petroliferi alle imprese di pesca".

Ci sono altre iniziative?

"Abbiamo inoltre chiesto di integrare l'attuale articolo 20 del presente DL Aiuti ed Energia DL Aiuti ed Energia con il 20bis prevedendo per tutto il 2022 che il mancato rilascio del DURC".

Da parte di quale committente?

"Da parte degli enti previdenziali ed assistenziali non costituisce causa di inammissibilità per il rilascio di contributi da parte della Pubblica Amministrazione verso le imprese della pesca e di acquacoltura".