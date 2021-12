Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Emanuela Naso, esponente quota PD.

Come giudica le restrizioni annunciate dal governo in concomitanza con le festività?

"Se devo dare un parere sulle misure di contenimento del Covid, posso esprimermi dicendo che la parola chiave per me è prudenza. Cautela, prudenza, attenzione e rispetto. Tutte le misure che vanno in questa direzione sono per me da approvare al cento per cento.

C'è chi ha gridato allo scandalo...

"Ritengo che in generale la salute di tutti - soprattutto dei più fragili - sia il punto fondamentale per la comunità intera, quindi ben vengano le restrizioni sugli assembramenti in piazza e la richiesta del super green pass nei ristoranti. Credo che chiedere anche un tampone negativo per partecipare a eventi collettivi sia buona cosa perché sappiamo che il solo vaccino non frena la trasmissione del virus, anche se è fondamentale per prevenirne gli esiti peggiori. Dal mio canto, ho adottato prudenza e contenimento fin dal primo caso conclamato, a febbraio 2020. Non posso che trovarmi d’accordo su qualunque misura - per quanto stretta e limitante sia- vòlta a cercare di contenere un nemico contro il quale si va a tentativi, soprattutto perché muta costantemente e - ahinoi - è più rapido delle misure di contenimento messe in campo dall’uomo e dalla scienza".

Favorevole anche alle mascherine all'aperto?

"Forse le mascherine all’aperto non sono così necessarie, ma ben venga anche questa decisione se può servire a evitare anche un solo contagio. Sono d’accordo con le norme approvate e sono in gran parte d’accordo anche con le parole di Draghi nella conferenza stampa, soprattutto quando dice che “i vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus” e che “la sfida principale resta quella di far aumentare il tasso di crescita di lungo periodo e risolvere le debolezze strutturali della nostra economia, a partire dalle diseguaglianze geografiche, di genere e generazionali”.

Come giudica, a livello complessivo, l'operato del Governo Draghi?

"Per me un Paese funziona bene se ha attenzione verso tutti, se nessuno si sente “privilegiato” o escluso, se tutti lavorano insieme per proteggere e aiutare le fasce più deboli, siano queste i fragili, gli anziani o i meno abbienti".