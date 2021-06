Riguardo alle imminenti elezioni in quel di Milano, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Marco Puleo, militante lombardo quota Fratelli d'Italia.

Quali saranno le prerogative più incombenti per il prossimo sindaco di Milano?

"Sicurezza, abolire area B e C per i residenti in Milano, nuove regole per assegnazione case popolari agli italiani, investimenti per nuove assunzioni e taglio imposte comunali per le aziende che aprono in città con fini occupazionali. Infine nello sport ammodernamento e concessioni più snelle ai centri sportivi comunali".

Ad un anno dalla pandemia Lombardia e Milano si sono riprese?

"Sicuramente è una regione e città abituata ad essere motore trainante nazionale nel mondo del lavoro e presto ne avrà la forza. Ma sicuramente la ripresa non sarà semplice".