Riguardo all'esito del voto amministrativo, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Erica Mazzetti, esponente quota Forza Italia.

Come giudica il voto amministrativo?

"Il Centrodestra deve avviare una riflessione interna, aperta e anche costruttiva dopo questi risultati che danno dei segnali, seppur al netto dell’alto astensionismo".

In che senso?

"Sostengo ciò vedendo certi candidati imposti in questa, ma anche in altre occasioni, spacciati per civici, forse un “politico di professione” o comunque una personalità con un’esperienza politica più consolidata e riconosciuta avrebbe garantito migliori risultati. Lo dimostra, una volta per tutte, il trionfo del nostro Occhiuto in Calabria: il migliore sempre, che sia nostro o di Lega o di FdI. Finché continueremo a scegliere il candidato in base alle percentuali nazionali andremo a sbattere: il locale segue altre dinamiche rispetto al nazionale e i territori sono naturalmente differenti".

Qual è il bottino personale di Forza Italia?

"Per la riflessione che ho fatto prima basti pensare anche ai risultati di Forza Italia in alcuni comuni della Toscana rispetto ad altri. Penso a Montevarchi, a Grosseto, a Pontremoli dove è elemento centrale e stabilizzatore della Coalizione. Il Centrodestra, inoltre, sconta l’assenza fisica di un federatore come Silvio Berlusconi che ha sempre lavorato per l’unità riuscendo ad armonizzare ciò che ci sembra così lontano e dando piena legittimità politica a tutti. Gli altri “giovani turchi” stanno mostrando molta meno lucidità e molta meno visione del nostro “ragazzo un po’ stagionato”. Meno bandierine, più umiltà e più merito altrimenti questa sarà solo la prima di tante sconfitte ed opportunità perse".