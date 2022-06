Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Erica Mazzetti, esponente quota Forza Italia.

Come commenta l'andamento della filiera edile?

"Bisogna andare nella direzione opposta rispetto a questi mesi, per non danneggiare ancora la filiera edile".

Come è possibile agire?

"Bisogna ridurre vincoli, garantendo affidabilità nel credito, aumentare la platea di cessionari e il numero di cessioni ma, soprattutto, bisogna smettere di considerare tutti coloro che operano con i bonus potenziali truffatori, come una certa campagna lascerebbe intendere".

Pertanto?

"Per questo, non c’è alcuna necessità di ulteriori controlli sulle banche, già fiaccate dalla mole di crediti e sicuramente non c’è bisogno della responsabilità solidale adesso. Nell’aprile scorso, insieme ai colleghi azzurri, abbiamo fermato sul nascere l’ipotesi dell’inserimento della responsabilità solidale per banche e intermediari. Mesi dopo e con un mercato a rischio blocco, come tutti noi stiamo denunciando a causa dei troppi cambi normativi, la responsabilità solidale viene ripresentata”.

Avete già agito sul Decreto Aiuti?

"Avevo già presentato un emendamento al Decreto Aiuti, ora in discussione, che permetterebbe di escludere la responsabilità solidale per banche e intermediari iscritti all’albo e in possesso di tutti i requisiti e le garanzie di trasparenza, professionalità. Il governo colga l’occasione per prevenire un blocco alla filiera edile che avrebbe conseguenze drammatiche”.

E come bisogna procedere concretamente?

"Bisogna concentrarsi su far riprendere e in tempi più rapidi possibile la filiera del credito, favorendo cessioni controllate ma anche veloci e libere. Le banche sono un interlocutore essenziale per la filiera edile e devono essere agevolate, non sottoposte a vincoli ai limiti del vessatorio".

Cosa occorre?

"Ci vuole un giusto mezzo anche nei controlli e nelle garanzie, un equilibrio che non è questo ma quello che proponiamo noi".