Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Salvatore Margiotta, senatore quota PD.

Come giudica, a livello complessivo, la gestione dell'emergenza sanitaria da parte del Governo Draghi?

"Nell'ultimo anno il Paese ha fatto un grande sforzo e offerto una risposta forte alla crisi. Stiamo assistendo a una crescita dell'economia robusta e superiore alle aspettative grazie ad un'eccellente campagna vaccinale. Meglio si gestisce la pandemia, minore sarà l’impatto sull’economia in caso di una nuova ondata".

Il paese è preparato?

"Per questo bene tutti gli strumenti messi in campo dal governo per accompagnare questa fase a partire dall'estensione del green pass. L'Italia si trova in una situazione di maggiore controllo della nuova ondata grazie al rigore, alla gradualità, alla prudenza e alla capacità di prendere decisioni in base all'evoluzione del quadro epidemiologico".

Qual è il suo giudizio peculiare in merito al Green Pass?

"Il green pass è uno strumento di libertà e di incentivo alla vaccinazione: alla luce dei recenti dati sulla durata dell'efficacia dei vaccini e all'emergere della variante omicron, ritengo che i tempi della validità debbano essere ridotti perché c'è un periodo in cui la protezione della prima e seconda dose decresce rapidamente e la terza dose non è stata ancora fatta. Nel caso i contagi dovessero continuare a crescere sarà opportuno cominciare a riflettere sull'estensione dell'obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori".

Cosa ha modo di rilevare dai numeri?

"I numeri dei contagi di quest'anno paragonati a quelli dello scorso anno sono simili ma i tassi di mortalità e ricoveri decisamente più bassi grazie all'uso dei vaccini. Dobbiamo proseguire decisi su questa strada senza tentennamenti. Abbiamo un vantaggio rispetto a molti altri Paesi che non deve essere sprecato".