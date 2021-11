Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Francesco Maresca, esponente quota Cambiamo!

Come commenta l'incremento dei contagi?

"Riguardo all’incremento del contagio nel paese sono assolutamente contrario a nuovi lockdown, la campagna vaccinale sta andando per il meglio soprattutto in certe regioni come da noi in Liguria. E poi bisogna dire una cosa...".

Prego.

"Stiamo comunque andando meglio di altre nazioni e dobbiamo spingere sui vaccini. Ormai le persone li fanno senza problemi e i no vax sono una minoranza".

Quale deve essere in tal senso il ruolo esercitato dalle istituzioni?

"Dobbiamo capire che il COVID purtroppo ora incrementa solo a causa di chi non si vuole vaccinare. Come Istituzioni dobbiamo fare una campagna forte di sensibilizzazioni e convincimento anche pubblicitaria sui canali televisivi nazionali, cosa che non ho ancora visto".