Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Mallegni, esponente di rilievo quota Forza Italia.

Come commenta l'estensione delle restrizione del Dpcm, contemplanti anche Pasqua?

"Il virus corre veloce e il pericolo è ancora alto, questo è inevitabile, e l'unica vera arma che abbiamo a disposizione al momento sono i vaccini. Premesso quindi che non dobbiamo sottovalutare la situazione rischiosa che ancora stiamo vivendo, c'è da ricordare sempre che l'economia è al collasso e i lavoratori stremati. Il week-end di Pasqua avrebbe potuto rappresentare per gli imprenditori turistici, dei quali faccio parte personalmente, una nuova ripartenza – compresi gli stabilimenti balneari, hotel, b&b, ecc che avrebbero dato il via alla stagione, come sempre è accaduto in questo periodo - ma così non sarà. E' importante quindi mettere le basi per poter accompagnare a aiutare le imprese e i lavoratori nel momento in cui ripartiranno e questo si fa solo con misure concrete e mirate e questo. Il Decreto Sostegni non basta e non ci piace fino in fondo! Bisogna fare in modo che le imprese possano risollevarsi e respirare con soldi a fondo perduto e con l'espansione degli ammortizzatori sociali. Forza Italia da sempre, e durante questa emergenza ancora di più, è a fianco delle imprese e dei lavoratori, non lasciando indietro nessuno e provando ad accogliere tutte le richieste".

Quali sono i provvedimenti più urgenti da attuare in chiave vaccini, da parte del Governo?

"Forza Italia è stata, fin dall'inizio, in prima linea per quanto riguarda la campagna vaccinale che fino ad adesso, è innegabile, è andata a rilento. Siamo felici del nuovo cambio di passo del Piano Vaccinale emesso dal Governo Draghi, che ha recepito quasi interamente le nostre indicazioni. Abbiamo chiesto infatti la sostituzione di Arcuri e un'accelerazione sui vaccini. L'obiettivo principale è quello di raggiungere le 500 mila vaccinazioni al giorno entro la fine del mese di Aprile e questo sarà possibile solo con una puntuale ed efficace distribuzione di vaccini. Per far ciò è inevitabile che si debbano ampliare i vaccinatori e potenziare i punti vaccinali. Dobbiamo avere fiducia nell'unica arma che abbiamo per sconfiggere il virus, puntando sulla rapidità e sul massimo coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e non. Solo così potremo sperare di tornare alla normalità".

Come commenta l'avvento di Enrico Letta? Quali ripercussioni potrebbe avere sullo scenario politico?

"Premetto subito che noi di Forza Italia siamo abituati a guardare e lavorare “in casa nostra” ma il ritorno al passato mi sembra evidente. Pensare allo Ius Soli quando gli italiani muoiono di fare e i disoccupati crescono a dismisura significa non conoscere le reali esigenze della Nazione. C'è da dire poi – ed è bene non dimenticare - che la maggioranza dei Senatori del Pd ha eletto come Capogruppo un renziano e cioè Andrea Marcucci. Perciò, la nuova carica di Enrico Letta come Segretario dei Democratici, credo che porterà inevitabilmente delle conseguenze all'interno del Partito".