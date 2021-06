Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Mallegni, esponente quota Forza Italia.

Come giudica il dibattito relativo al blocco dei licenziamenti?

"Sulla questione licenziamenti il dibattito è importante ma in particolare per le prospettive delle imprese. Lo Stato non deve bloccare i licenziamenti, lo Stato deve incentivare le imprese a fare le assunzioni. L'unica cosa che si può fare è la riduzione del cuneo fiscale sicuramente per i prossimi 5 anni per le assunzioni a tempo indeterminato, e per ulteriori 5 anni nella misura del 50% , però per quanto riguarda gli stagionali che assicurano ai propri dipendenti almeno 6 mesi di lavoro ogni anno. Quindi, il blocco dei licenziamenti non è il problema: il problema è la possibilità di fornire alle imprese strumenti per fare assunzioni".

Quali aspettative nutre in ottica amministrative?

"Circa la questione delle amministrative, ogni città e ogni realtà ha la sua storia: è difficile fare una previsione per un voto che, a parte le grandi realtà come Roma o Milano, non è assolutamente politico. Sempre di più si richiede che venga candidato una persona che nella vita abbia fatto qualcosa. Per quanto riguarda Forza Italia che abbia un mestiere, una vita vissuta e magari un'esperienza amministrativa come consigliere comunale o all'interno sempre della pubblica amministrazione o società partecipate. In pratica che conosca la differenza tra una delibera e una determina, che sappia le funzioni di un Consiglio Comunale rispetto a quelle della Giunta. Insomma, è necessario, per vincere le elezioni amministrative, trovare i migliori in campo, senza che questi debbano necessariamente sventolare una bandiera".