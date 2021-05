Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Marco Lacqua, esponente quota Italia Viva.

Come giudica, sin qui, l'andamento del piano vaccinale?

"Dopo mesi d’ incertezze e di lungaggini burocratiche...grazie al Governo Draghi e al Commissario Figliolo finalmente nel piano vaccinale c’è stato questo cambio di passo fondamentale per vedere la luce alla fine di questo tunnel pandemico che dura da più di un anno. Di questo passo entro settembre raggiungeremo l’immunuta’ di gregge e il traguardo di questa maratona infinita sarà più vicino. Finalmente tutto sta procedendo alla luce del sole a differenza del precedente Governo, per il quale come ITALIA VIVA chiederemo ufficialmente una commissione d’inchiesta per fare chiarezza su vicende a dir poco nebulose come quella sulle mascherine in piena emergenza, ma non solo. Anche il piano di riaperture varato in queste ultime ora va in questa direzione, il rischio ragionato descritto dal Presidente del Consiglio è conseguente al tasso di positività dei contagi che si sta abbassando gradualmente giorno dopo giorno...è questa è una buona, buonissima notizia!".

Quali aspettative nutrite in ottica amministrative?

"Parlando delle imminenti elezioni amministrative come ITALIA VIVA avremo la priorità di anteporre i contenuti ai nomi, come sempre abbiamo agito in passato, la scelta di Calenda come anche nostro candidato va in questa direzione. Purtroppo non scorgiamo lo stesso atteggiamento da parte del Partito Democratico...che nel tentativo , vano sembrerebbe, di allearsi sinergicamente col Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte non solo sta perdendo consensi nei sondaggi settimanali che continuano ad uscire ma anche quella credibilità politica che una forza come quella guidata da Enrico Letta dovrebbe avere nel proprio DNA. Noi siamo sempre ottimisti per natura e quindi il nostro auspicio è che le loro posizioni cambino e diventino più consoni alla loro e alla storia politica...ma non si potrà aspettare il loro ravvedimento in eterno...chi ha orecchie per intendere...intenda".