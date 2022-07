Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Angela Ianaro, esponente quota PD.

Qual è il vostro punto di vista rispetto all'approvazione del RePowerEU?

"Sulla scia di quanto fortemente voluto in sede comunitaria con l'approvazione del RePowerEU, anche a livello nazionale il Governo continua a dimostrare il proprio impegno convinto verso un percorso di semplificazioni".

Semplificazioni di quale natura?

"Semplificazioni che, senza dubbio, consentiranno agli impianti rinnovabili di esprimere tutto il loro potenziale nel percorso di transizione ecologica in atto".

Hanno avuto luogo alcuni importanti emendamenti in particolare?

"Grazie all'approvazione di due emendamenti presentati anche da me e fortemente sostenuti da tutte le forze politiche, le aziende energetiche che stanno investendo nelle fonti rinnovabili troveranno una legislazione più favorevole e potranno contare su regole certe in materia di provvedimenti autorizzatori".

E ora? Cosa cambia?

"Grazie all'impegno della maggioranza sarà ora possibile avviare i lavori per la costruzione di nuovi impianti entro tre anni dalla data di ricezione dell'autorizzazione unica, termine che prima era invece fissato ad un anno".

Nel frattempo cosa è accaduto?

Al contempo è stato chiarito in modo come effettuare il computo di potenza degli impianti eolici e fotovoltaici ai fini dell'attribuzione della potestà autorizzativa alle Regioni o allo Stato, elemento che sino ad oggi generava non poche criticità nonchè contenziosi continui".

Quali obiettivi vi siete preposti sul lungo termine?

"Ad ogni modo, l'approvazione di queste proposte dovrà essere percepita come l'inizio di un percorso ancora più ambizioso e che sia capace di consentire alle rinnovabili di diventare la principale fonte di approvvigionamento energetico del paese".