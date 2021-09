Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Laura Granato, esponente quota L'Alternativa C'è.

Come giudica l'apertura di Emiliano nei confronti di Salvini?

"È depistaggio di opinione quello che porta il partito democratico lontano dalle idee della Lega. In realtà entrambi i partiti sono a trazione settentrionalista e autonomista, entrambi draghiani, entrambi neoliberisti, fortemente favorevoli all’idea dell’autonomia differenziata. Emiliano è un autonomista convinto, dato che la Puglia è stata l’unica regione del sud a fare richiesta di ulteriori forme di autonomia. Il suo comportamento durante la pandemia dimostra che le sue posizioni e il suo modo di governare la Puglia siano molto vicine a quelle dei governatori leghisti Zaia e Fontana. Nessuna meraviglia quindi".

Ritenete scongiurabile in ogni modo il rischio di un nuovo lockdown in autunno?

"Secondo me, con il Green Pass la situazione della pandemia è destinata a durare a lungo. Infatti questo lasciapassare verde non ha alcun presupposto scientifico, per cui, considerando come sono esponenzialmente aumentati i contagi, le terapie intensive e le morti quest’estate con il Green Pass e il 60% dei cittadini vaccinati, rispetto all’anno scorso, e visto che solo questa misura ha previsto il governo per la riapertura, ritengo che il rischio del lockdown non sia affatto scongiurabile, se non per scelta politica".