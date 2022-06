Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Andrea Giarrizzo, esponente quota M5S.

Qual è il suo giudizio sul Superbonus?

"Il Superbonus è una misura fondamentale per sostenere l’economia e per riqualificare il nostro patrimonio edilizio".

Qual è la vostra maggiore condizione, in tal senso?

"Siamo convinti che questo strumento debba essere rifinanziato e messo nelle condizioni di sprigionare tutto il proprio potenziale in termini di aiuto all’economia e di contributo alla transizione ecologica”.

Vi sono, tuttavia, problematiche sotto questo punto di vista?

“Purtroppo con le tante modifiche normative volute dal ministro Franco e dal premier Draghi si è creato un clima di incertezza che mette in serissima difficoltà imprese e lavoratori. Il blocco della circolazione dei crediti legati ai bonus edilizi va rimosso".

Come ha operato sotto questo punto di vista l'M5S?

"Per questo il MoVimento ha presentato alla Camera un emendamento al decreto Aiuti che permetterà di andare oltre la restrizione della circolazione dei crediti”.

Pertanto?

“Si tratta di un intervento necessario per continuare a sostenere l’economia del Paese. Il Superbonus è una misura in grado di avviare migliaia di cantieri, generare risparmi per le famiglie, creare nuovi posti di lavoro e ottime performance di efficientamento e riduzione delle emissioni".