Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Carlo Garrone, Segretario Metropolitano dei Giovani Democratici di Torino.

Quali aspettative nutrite in ottica amministrative?

"Come Giovani Democratici riteniamo le amministrative del 2021 innanzitutto un'occasione di rilancio della Città di Torino. Per farlo, sarà assolutamente necessario che il candidato Sindaco che avremo lunedì prossimo, alla luce del risultato delle Primarie del 12 e 13 giugno, sappia avviare una vera e propria campagna di ascolto di tutte le anime della Città. Primarie che vanno rivendicate con orgoglio come un grande esercizio di Democrazia, che "vale doppio" in una situazione sanitaria ancora difficile seppur fortunatamente in grande miglioramento. In questo processo i giovani dovranno ricoprire un ruolo centrale e dovranno apportare un contributo importante sia in termini di idee sia di persone. "Non dobbiamo essere il Partito che parla ai Giovani, ma il Partito che fa parlare i Giovani", ha affermato il Segretario Letta in Assemblea nazionale PD. Il Partito Democratico e il prossimo Sindaco di Torino ripartano da qui".

Quali sfide attenderanno, nell'immediato, il nuovo sindaco di Torino?

"Come prima sfida sicuramente cito il lavoro. Sfida trasversale, che riguarda non solo i giovani, e che va declinata tenendo anche conto degli strascichi della pandemia. Torino è e deve continuare a essere ancor più una Città universitaria, competitiva e accogliente, che deve formare i propri giovani offrendo agli studenti fuori sede occasioni concrete e valide per restare dopo il conseguimento della Laurea. Una Torino universitaria deve godere di trasporti pubblici all'altezza, e qui vengo al secondo punto: la rete urbana va completamente ridisegnata, interi quartieri di Torino non sono collegati adeguatamente. La nostra Città deve ambire a essere la Città dei servizi e dei "15 minuti". Questa seconda sfida si inserisce in quella amplissima dell'ambiente: le politiche ecologiche devono essere centrali e costituire il vero punto di riferimento per tutte le altre politiche".