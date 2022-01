Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Francesca Galizia, esponente quota M5S.

Come giudica le restrizioni che entreranno in vigore dal 10 gennaio?

"Credo che le misure più restrittive siano necessarie in questo nuovo momento emergenziale che stiamo vivendo. È, dunque, necessario e giusto intervenire per arginare l’aumento dei casi, sebbene un minimo di conforto derivi dalle percentuali dei numeri dei soggetti infetti in terapia intensiva della variante ‘omicron’, in confronto alla più impattante precedente variante ‘delta’".

Cosa deduce da ciò?

"Ciò, però, non deve indurci ad abbassare la guardia e a sottovalutare il Covid-19. I casi di terapia intensiva potrebbero aumentare non solo a causa delle persone ancora contrarie al vaccino, sebbene siano nelle condizioni di potersi vaccinare, ma anche a causa della mancata attenzione verso altre patologie e una scarsa attivazione della medicina preventiva".

Qual è la sua analisi?

"Negli ultimi due anni, infatti, molte persone non sono riuscite a fare i controlli dovuti vista la priorità data all’emergenza pandemica. Il rischio è che questi soggetti un po’ più fragili, infettandosi con la ‘omicron’, possano diventare casi gravi a tal punti da finire in terapia intensiva".

Come giudica la quarantena per i non vaccinati?

"Sulla quarantena per i soggetti vaccinati con la terza dose credo si siano fatti ottimi passi in avanti. Nei primi 120 giorni dall’ultima vaccinazione il non dover avere l’obbligo di fare la quarantena è sicuramente un fatto positivo che permette di non bloccare il Paese. Sono d’accordo, poi, sull’utilizzo delle mascherine FFP2 e ritengo che i prezzi scenderanno con l’aumentare della richiesta del mercato, sebbene il commissario Figliuolo abbia optato per il prezzo calmierato".

Agli italiani viene chiesto l'ennesimo sacrificio...

"Ai sacrifici e alle ulteriori strette per fronteggiare la pandemia vanno date delle risposte. Per questo ritengo sia opportuno fare presto un nuovo scostamento di bilancio per supportare con ristori adeguati quelle categorie che continuano ad essere penalizzate".