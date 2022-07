Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Francesca Flati, esponente quota M5S.

Come commenta i recenti fatti riguardanti alcuni "ricorsi" al Dl Aiuti?

"Il decreto Aiuti deve sostenere famiglie e imprese, non qualche "lobby" che a Roma vuole costruire un impianto vecchio e dannoso, a cui lo stesso sindaco Gualtieri si era detto contrario in campagna elettorale per poi rimangiarsi la parola dopo il voto".

Come vi ponete, in tal senso, come M5S?

"Ecco perché il MoVimento 5 Stelle, oggi nelle commissioni Bilancio e Finanze, ha votato a favore dell’emendamento a mia prima firma nonostante il parere contrario del governo".

E poi? Cosa è accaduto?

"Tra contrari, astenuti e ‘scappati’ dai lavori della commissione, l’emendamento è stato bocciato, determinando un pericoloso ritorno al passato”.

A cosa vi riferite, specificamente?

"Parliamo di un impianto costosissimo e inefficiente che nascerebbe già vecchio".

Avete una datazione di riferimento, a sostegno di questa tesi?

"Parliamo di ben oltre il 2025, mentre i poteri commissariali potevano essere ben più efficacemente utilizzati per realizzare impianti virtuosi per il riciclo delle diverse frazioni a valle di una efficace raccolta differenziata, e comunque basati sulle migliori tecnologie disponibili”.

Per quali ragioni giudicate la scelta di Gualtieri sbagliata?

“Questa scelta mette a rischio la salute dei cittadini e contrasta con la posizione espressa dal Piano regionale rifiuti del Lazio, tutt'ora vigente".

Inoltre?

"A questo si aggiunga che per l’Europa si tratta di una tecnologia dannosa, soltanto residuale e non incentivabile. Ci auguriamo che le forze politiche che hanno votato in questa direzione avranno d’ora in poi la decenza di non fingere di essere paladine della transizione ecologica".