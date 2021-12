Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Jessica Ferrari, esponente quota PD.

Come giudica l'impatto della variante Omicron?

"La nuova variante del virus , molto più contagiosa della precedente ha reso necessaria l’introduzione di ulteriori restrizioni anche in vista dei festeggiamenti di capodanno".

Qual è la posizione del PD nel merito?

"Il PD non può che condividere decisioni che hanno lo scopo di prevenire l’aumento incontrollato dei positivi e dei ricoveri , ma è anche consapevole che ancora una volta lo sforzo maggiore lo si pretende dalla popolazione più giovane , dato che i divieti saranno applicati soprattutto alle feste di piazza e le chiusure danneggeranno soprattutto i luoghi di divertimento come le discoteche e le feste organizzate. Ciò a fronte della grandissima risposta che i giovani hanno dato alla campagna vaccinale, aderendo in larghissima maggioranza , sospinti proprio dal desiderio di riconquistare le proprie libertà e stili di vita".

Non teme, tuttavia, un eccesso di restrizioni?

"Il prorogarsi delle restrizioni rischia di diffondere sentimenti di maggiore insofferenza in queste fasce di età , che hanno dimostrato con loro comportamento di avere avuto una grande fiducia nelle indicazioni della comunità scientifica e seguito le raccomandazioni del governo. Favorevole è il nostro parere anche nei confronti del green passa rafforzato per coloro che passeranno le festività nei musei delle città d’arte o a teatro , dato che permette a chi si è vaccinato di potersi muovere con una maggiore libertà ed a diffondere una maggiore consapevolezza che i vaccini sono l’unica arma attualmente a disposizione per far fronte ad un virus che varia continuamente le sue caratteristiche e che ad oggi strizza l’occhio più favorevolmente e pericolosamente a coloro che non sono vaccinati".

Come giudica, a livello complessivo, le parole di Draghi?

"Draghi nel suo discorso ha parlato di un'economia in ripresa , confortata sia dai positivi dati di crescita che quelli dell'occupazione e che nuova linfa arriverà anche dall'impiego delle risorse finanziarie stanziate dal PNRR che daranno slancio all'economia reale. tuttavia gli effetti della ripresa sono ancora lontani dall’essere percepiti dalla società , che invece sta per essere raggiunta più velocemente dalla nuova ondata inflazionistica (aumento materie prime e rincaro bollette) , che rischia di smorzare l’ entusiasmo manifestato dal capo del governo , soprattutto fra quelle categorie economiche che dopo due anni di pandemia, restrizioni e dosi di vaccino sempre più ravvicinate i temono di non avere ulteriore tempo davanti. I vaccini e le restrizioni impediscono il collasso del sistema sanitario e continuano a salvare la vita a molte persone e questa è la strada giusta ma la normalità è un taguardo che ancora non abbiamo raggiunto e che ad oggi , dopo due anni , ci vede anche più stanchi di lottare".