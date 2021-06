Riguardo alle imminenti amministrative in quel di Torino, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Marco Titli, capogruppo Pd in Circoscrizione 3.

Quali aspettative nutrite in ottica amministrative?

"Il candidato sindaco Stefano Lo Russo è preparato, grintoso e dinamico. Rispetto agli altri candidati ha una marcia in più: conosce benissimo come funziona l'amministrazione comunale. Questa esperienza farà si che nei dibattiti emergerà la sua qualità nella gestione pubblica, parola chiave se vogliamo rilanciare Torino. Non bastano gli slogan, occorre un senso di concretezza per uscire da anni molto difficili. Inoltre il coraggio e la sua grinta dovranno trascinare i torinesi a credere in più nelle loro capacità e anche ad aprire il proprio portafoglio. I conti correnti sono stracolmi di ricchezza privata non investita, cosa aspettiamo ad investire sui giovani?".

Qual è il bilancio e l’analisi politica che scaturite dalle primarie appena tenutesi?

"Le primarie di Torino sono state le prime in quest'epoca covid. Chi parla di flop sbaglia, diecimila persone che tornano a partecipare alla vita democratica della città sono tesoro che solo il centrosinistra riesce a mobilitare. Ogni tanto oltre al bicchiere mezzo pieno, bisogna guardare anche a quello che esiste, anzi resiste alle intemperie di un'epoca così difficile".